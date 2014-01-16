«Репортери без кордонів» закликають Януковича не підписувати закон «Колесніченка-Олійника»

20:30, 16 січня 2014
Політика
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Міжнародна правозахисна організація закликає Президента України Віктора Януковича не підписувати закон, що передбачає кримінальну відповідальність за наклеп, полегшує блокування веб-сайтів без звернення до суду і визначає правозахисні неурядові організації, які отримують міжнародне фінансування як "іноземних агентів".

Репортери без кордонів

Про це йдеться в заяві, опублікованій на їхньому сайті.

У документі зазначається, що «Репортери без кордонів» вражені поспішністю прийняття в українського парламенті сьогодні закону «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» (авторами якого є народні депутати від Партії регіонів Володимир Олійник та Вадим Колесніченко), який копіює деякі з найрепресивніших положень російського законодавства.

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"Ми закликаємо Президента Віктора Януковича не підписувати цей закон, який буде рішучим кроком назад від демократії", - заявляють у «Репортерах без кордонів».

Міжнародна правозахисна організація зазначає, що закон розроблений з метою зупинити акції протесту громадян проти політики влади, які почалися на початку грудня, «посилює обмеження права на свободу інформації та інших основоположних свобод».

«Репортери без кордонів» вважають, що ухвалення закону в парламенті в порушення процедури голосування «підсилює враження, що він є значним наступом на громадянське суспільство».

Як повідомляв УНІАН, також цим законом, зокрема, вводиться покарання у вигляді штрафів та виправних робіт за наклеп у засобах масової інформації та в Інтернеті; відповідальність за екстремізм з можливістю позбавлення волі на строк до 3 років; відповідальність за блокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, з можливістю позбавлення волі до 5 років; посилюється відповідальність за порушення під час проведення мітингів та встановлюється можливість позбавлення волі до 10 років за організацію масових заворушень.

Закон вже направлено на підпис Президенту.

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