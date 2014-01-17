Царьов зізнався, що допоміг каналу "Россия" готувати сюжет про "жахи" в Україні

Про це він заявив в ефірі "Громадського телебачення", пише Українська правда.

"Кисельову передав шолом я. І я би на вашому місці подумав про тих людей, які били металевою трубою цього міліціонера, проломили цей шолом, який став негодним і був списаний…", - сказав Царьов.

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"Я Дмитра Кисельова знаю дуже добре. Він мені зателефонував – я йому передав. Я готовий завтра передати такий самий шолом вам, якщо ви мене попросите…", - додав він.

Програма Кисельова, підготовлена за участі Царьова:

Як відомо, Кисельов у своїй програмі на "Вести недели" на телеканалі "Россия" регулярно розповідає викривлену інформацію про події в Україні.