Палац Саакашвілі, де він працював під час президентства, звинуватили в крадіжці газу

Про це заявили на прес- конференції в Тбілісі представники міністерства енергетики країни і тбіліської газорозподільної компанії "КазТрансГаз Тбілісі". За їх словами, це відбувалося з початку функціонування там адміністрації глави держави. Михайло Саакашвілі і адміністрація глави держави переїхали в палац президента в липні 2009 року.

Як повідомив заступник міністра енергетики Ілля Елошвілі, "в ході проведеної службою безпеки "КазТрансГаз Тбілісі" планової перевірки в палаці президента був виявлений проведений в будівлю в обхід лічильника газопровід, по якому природний газ подавався в їдальню і ряд допоміжних будівель". За словами Елошвілі, "що знаходиться в палаці адміністрація президента щомісяця споживала по лічильнику газ на суму в 5-6 тисяч ларі (2,8-3,4 тисяч доларів)", повідомляє ИТАР -ТАСС.

Представник " КазТрансГаз " повідомив, що працівники компанії "опечатали незаконний газопровід, склали акт про неправомірне споживанні і встановлюють потужність подачі газу по трубопроводу з метою встановлення точного розміру штрафу, який буде накладений за його незаконне споживання ". Штраф буде виплачений Службою держзабезпечення країни.

Палац президента був побудований з ініціативи Саакашвілі, його будівництво велося з 2004 по 2009 рік і обійшлося в кілька десятків мільйонів доларів. Саакашвілі працював там до середини листопада 2013 року. Ще до президентських виборів 27 жовтня минулого року і після перемоги на них нинішній глава держави Георгій Маргвелашвілі заявляв, що "не бажає і не буде працювати в такій фешенебельній і дорогої резиденції, на утримання якої доведеться витрачати багато коштів".

Після вступу на посаду 17 листопада 2013 Маргвелашвілі працює в будівлі Держканцелярії уряду на президентському поверсі.

Що стосується палацу президента, в останні місяці будівля підтримується лише функціонально. Планується, що в майбутньому в ньому буде розміщений або грузино- американський технологічний університет, або музей мистецтв.