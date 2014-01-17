ПАРЄ називає скандальні "закони 16 січня" недемократичними

Про це повідомили у прес-службі ПАРЄ.

"Ці закони суперечать принципам свободи волевиявлення, свободи зборів і демонстрацій, а також свободи ЗМІ, і, прямо кажучи, є відверто недемократичними. Прийняття цих законів тільки зміцнить протестний рух на Євромайдані і посилить напруженість між владою і опозицією. В результаті, мирне і демократичне рішення поточної політичної кризи здається далеким як ніколи. Це не може бути метою влади", - заявили співдоповідачі.

Вони закликали Президента Віктора Януковича не підписувати ці закони і шукати для вирішення політичного протистояння шляхом переговорів.

Доповідачі відвідають Україну в середині лютого, після найближчої пленарної сесії ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.

Більшість законів суттєво обмежують права та свободи громадян.