ПАРЄ називає скандальні "закони 16 січня" недемократичними
Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні, Майліс Репс і Маріетта де Пурбе-Лундін висловили глибоку заклопотаність з приводу пакету законів, прийнятого 16 січня у Верховній Раді України.
Про це повідомили у прес-службі ПАРЄ.
"Ці закони суперечать принципам свободи волевиявлення, свободи зборів і демонстрацій, а також свободи ЗМІ, і, прямо кажучи, є відверто недемократичними. Прийняття цих законів тільки зміцнить протестний рух на Євромайдані і посилить напруженість між владою і опозицією. В результаті, мирне і демократичне рішення поточної політичної кризи здається далеким як ніколи. Це не може бути метою влади", - заявили співдоповідачі.
Вони закликали Президента Віктора Януковича не підписувати ці закони і шукати для вирішення політичного протистояння шляхом переговорів.
Доповідачі відвідають Україну в середині лютого, після найближчої пленарної сесії ПАРЄ.
Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.
16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.
Більшість законів суттєво обмежують права та свободи громадян.