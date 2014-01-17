Мер Львова проілюстрував абсурдність законів, ухвалених 16 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Садовий заявив сьогодні журналістам.

За його словами, «є здоровий глузд, є Конституція. Ті закони суперечать здоровому глузду і вони не мають нічого спільного з демократичною країною. Таке враження, що вони писалися не в Україні. Ці закони заводять Україну в глибоке минуле тоталітаризму”.

"Львів включений до списку ЮНЕСКО. 95% усієї спадщини знаходиться у Львові. За 5 років ми від уряду не отримали жодної гривні. Натомість ми маємо підтримку уряду Німеччини, уряду Норвегії, уряду Польщі, плюс наші кошти місцевого бюджету. Власне за ті кошти ми робимо реставрації, ремонти будівель, які мають особливу цінність. Що тоді виходить? Що ми тепер всі є іноземні агенти, бо отримуємо кошти з-за кордону?”, - заявив Садовий.

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„Другий приклад. У Львові є дуже багато громадських організацій, які працюють з закордонними партнерами, які отримують і досвід, і фінансову підтримку діяльності. Наприклад, ми в минулому році отримали підтримку уряду Німеччини по велодоріжках. В нас є Центр нічного перебування бездомних, який успішно працює останніх 6 років. І ми робили його, використовуючи досвід і фінансову підтримку нідерландських колег”, - зазначив мер Львова.

Він також відмітив, що Львів має тісну співпрацю по різних напрямках із закордонними партнерами. Зокрема, зараз планується впровадження в міській раді електронного урядування в якому місту помагає уряд Швеції і уряд Естонії.

„Якщо країна не має фінансових можливостей і не має такого досвіду, то ми його черпаємо в тих країнах, які той досвід мають. Це дає нам можливість мати сталий розвиток. Це все тепер перекреслювати? Ні. Однозначно ми будемо рухатись і будемо йти вперед. Я зобов’язаний на території міста Львова дбати і захищати кожного львів’янина. Я буду робити все можливе, згідно з тими повноваженнями, які я маю, щоб наші львів’яни не страждали від тих законів. Я переконаний, що їх треба переглядати і що вони не мають права існувати в нашій країні», - сказав Садовий.

Як передавав УНІАН, 16 січня, незважаючи на блокування опозиції, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.

Більшість законів суттєво обмежують права та свободи громадян.

Зокрема, ВР прийняла закон № 3879, який вносить доповнення до статті 14 Податкового кодексу України і визначає, що громадське об'єднання, яке виконує функції іноземного агента, - це "об'єднання, яке для забезпечення своєї діяльності одержує грошові кошти або майно від іноземних держав, їх державних органів, неурядових організації інших держав, міжнародних неурядових організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства або уповноважених ними осіб, які одержують грошові кошти або інше майно від вказаних джерел, а також бере участь, зокрема на користь іноземних джерел, у політичній діяльності на території України".

Згідно із законом, громадське об'єднання, що виконує функції іноземного агента, зобов'язані сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, одержаних з інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище за суму таких доходів.