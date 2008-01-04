Громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до Кенії

У зв’язку із загостренням ситуації у Кенії Міністерство закордонних справ України вважає за доцільне рекомендувати українським громадянам тимчасово утриматися від поїздок до Кенії до нормалізації ситуації в цій країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією Посольства України в Республіці Кенія, після президентських виборів 27 грудня 2007 року та оголошення 30 грудня 2007 року головою ЦВК Республіки Кенія Самуелем КІВУТУ їх офіційних результатів у цій країні розпочалися масові заворушення, у ході яких загинуло понад 300 осіб.

Станом на 3 січня у Найробі зберігається вкрай напружена ситуація. У центрі міста зосереджено чисельні поліцейські підрозділи, які охороняють державні установи, заборонено проведення будь-яких мітингів. Незважаючи на вжиті заходи, у ряді міст Кенії не припиняються сутички.

Посольство підтримує постійний контакт з громадянами України, які проживають чи працюють в Кенії за контрактами.

Посольство України у Кенії продовжує стежити за подальшим розвитком ситуації у країні перебування. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.