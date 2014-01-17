Прийняті Радою закони віддаляють Україну від Європи – МЗС Німеччини

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні.

"Курс, вибраний вчора президентом Януковичем, веде в глухий кут. Обмеження громадських прав ще більше віддалить Україну від Європи. Я впевнений, що більшість людей в Україні бажає відкритого майбутнього для своєї країни, що дасть змогу зробити вибір у напрямі Європи", - заявив міністр.

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Штайнмайєр вважає, що цю ситуацію необхідно вирішити за допомогою діалогу.

"Ми очікуємо від політичного керівництва в Києві, що для політичних дебатів після ухвалених рішень проти зближення з ЄС не буде адміністративних перешкод і кримінальних переслідувань", – додав очільник МЗС Німеччини.

Також він зазначає, що репресії не повинні бути відповіддю на гострі політичні дискусії в країні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав сьогодні закони, які Верховна Рада ухвалила в четвер.