90% українців підтримали б зняття депутатської недоторканності - Кравчук

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання стосовно заяви голови Верховної Ради Володимира Рибака, який не виключає можливості проведення референдуму щодо скасування депутатської недоторканності.

«Референдум, якщо буде проведений, - скасують недоторканність з першого разу. Тому що суспільство готове давно до цього», - сказав Кравчук.

Він зазначив, що час уже передати це питання на розсуд виборців.

«Я переконаний, що буде 90% - «за», - додав екс-президент.

В той же час, зауважив він, узагалі в проведенні референдуму є певна небезпека. «Знайдуться політичні сили, які будуть казати: «Давайте включимо в бюлетень ще деякі питання». Почнуть обласні ради включати. Одні включать про фашизм, інші включать про українську мову державну, решта ще будуть пропонувати», - сказав Кравчук.

Таким чином, зауважує він, референдум може бути перетворений з позитивного питання про позбавлення депутатів недоторканності на «політичний вертеп», де будуть суперечності та мітинги.

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Як повідомляв УНІАН, Рибак заявив, що не виключає проведення референдуму щодо скасування депутатської недоторканності, коментуючи ухвалення закону, яким спрощується процедура позбавлення недоторканності народних депутатів.

«Я не виключаю, що вийдемо на референдум, і нехай люди скажуть - повинні депутати бути недоторканними, чи ні, оскільки самі народні депутати не можуть вирішити”, - сказав спікер.

За його словами, також на референдум треба винести питання про пільги народних депутатів.

16 січня парламент ухвалив закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України”, яким змінив процедуру надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання або арешт народного депутата.

Згідно з законом, «подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата включається до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування та розглядається позачергово на пленарному засіданні парламенту без висновку його комітетів у термін, визначений цим регламентом».