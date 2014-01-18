Кравчук планує поспілкуватися з опозицією щодо нового круглого столу

Наступного тижня екс-президент України Леонід Кравчук планує поспілкуватися із лідерами опозиції щодо проведення круглого столу.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання про можливе проведення найближчим часом започаткованих раніше круглих столів за участю влади, опозиції та громадянського суспільства.

Кравчук зауважив, що поки не бачить ознак подолання політичної кризи в Україні, на що спрямовано проведення круглих столів.

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За словами екс-президента, наразі він ще не спілкувався з лідерами опозиції щодо чергового круглого столу.

«Я хочу в понеділок, якщо буде така можливість, їх знайду, переговорити з ними: якої вони думки тепер відносно круглого столу. Тоді вже можна буде говорити далі з іншими суб'єктами круглого столу», - сказав Кравчук і додав, що наразі не впевнений у можливості його проведення.