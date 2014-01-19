Активісти перевертають припарковані біля стадіону "Динамо" автомобілі

Як передає кореспондент УНІАН, біля центрального входу на стадіон припарковано до п’яти приватних легковиків.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва на вулиці Грушевського не вщухають вже кілька годин.

Вони почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції. У Києві протягом більш як місяця обмежено доступ громадян в урядовий квартал.

Зокрема, перекрита вантажівками та автобусами вулиця Грушевського та вулиця Інститутська.