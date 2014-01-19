Активісти перевертають припарковані біля стадіону "Динамо" автомобілі
19:59, 19 січня 2014Політика
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У Києві учасники сутичок почали перевертати приватні автомобілі, які припарковані біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського
Сутички на Грушевського / Фото: REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, біля центрального входу на стадіон припарковано до п’яти приватних легковиків.
Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва на вулиці Грушевського не вщухають вже кілька годин.
Вони почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції. У Києві протягом більш як місяця обмежено доступ громадян в урядовий квартал.
Зокрема, перекрита вантажівками та автобусами вулиця Грушевського та вулиця Інститутська.
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