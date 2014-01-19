Міліція затримала чотирьох активних учасників штурму на Грушевського

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, наразі правопорушників доставлено до одного з відділів міліції.

Правоохоронці з’ясовують особи затриманих. Слідчі визначаються із кваліфікацією дій доставлених громадян, додали в МВС.

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Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва на вулиці Грушевського не вщухають вже кілька годин. Вони почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції.

У Києві протягом більш як місяця обмежено доступ громадян в урядовий квартал. Зокрема, перекрита вантажівками та автобусами вулиця Грушевського та вулиця Інститутська.