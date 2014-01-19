Мітингувальники на вулиці Грушевського підпалили бензобак міліцейського автобуса
17:12, 19 січня 2014Політика
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Мітингувальники на вулиці Грушевського в Києві підпалили бензобак міліцейського автобуса, який раніше вже горів, але його загасили за допомогою вогнегасників.
Мітингувальники на вулиці Грушевського підпалили бензобак міліцейського автобуса
Як передає кореспондент УНІАН, сутички між міліцією та мітингувальниками продовжуються: коли правоохоронці застосовують сльозогінний газ і світлошумові гранати, протестувальники відступають, а потім знову наступають.
Народні депутати України Олег Ляшко і Володимир Яворівський закликають міліцію не застосовувати силу проти людей і переходити на бік мітингувальників.
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