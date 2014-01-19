Мітингувальники на вулиці Грушевського підпалили бензобак міліцейського автобуса

Як передає кореспондент УНІАН, сутички між міліцією та мітингувальниками продовжуються: коли правоохоронці застосовують сльозогінний газ і світлошумові гранати, протестувальники відступають, а потім знову наступають.

Народні депутати України Олег Ляшко і Володимир Яворівський закликають міліцію не застосовувати силу проти людей і переходити на бік мітингувальників.