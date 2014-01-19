Томбінський: Не загострюйте ситуацію, яка і так є дуже важкою та небезпечною

Посол ЄС в Україні Ян Томбінський закликав українців, що є учасниками протестних акцій, не загострювати ситуацію своїми діями.

Про це він написав на сторінці Делегації ЄС в Україні у Facebook.

"Ми закликаємо людей не загострювати ситуацію, яка вже є дуже важкою і небезпечною. Атаки на правоохоронців можуть дати аргументи тим, хто не є прихильником політичного способу вирішення кризи", - зазначив Томбінський у своїй заяві.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва на вулиці Грушевського не вщухають вже кілька годин. Вони почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції.

У Києві протягом більш як місяця обмежено доступ громадян в урядовий квартал. Зокрема, перекрита вантажівками та автобусами вулиця Грушевського та вулиця Інститутська.