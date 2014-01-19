Янукович зателефонував Яценюку і повідомив про готовність до переговорів -”Батьківщина”

Про це повідомляє стайт партії ”Батьківщина” з посиланням на слова Яценюка.

”Вони оголошують, що готові розпочати переговорний процес”, - сказав Яценюк.

За його словами, за ці переговори відповідальний секретар РНБО Андрій Клюєв.

”Я вам скажу своє бачення. По-перше, мандат на переговори - це тільки мандат Майдану. По-друге - виключно публічні переговори. По-третє - наші перемовини – це виконання наших вимог”, - наголосив Яценюк.

”У нас повинна бути чесна прозора і публічна політика. Ми за це боремось, і таку політику ми будемо творити в країні”, - додав він.

Голова Політради ”Батьківщини” повідомив, що зараз відбуватимуться консультації між трьома опозиційними силами.

”Це дуже відповідально. Мова про долю країни. Ми відповідаємо за мільйони”, - сказав Яценюк.