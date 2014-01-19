Колона ”Беркута”, яка рухається в центр Києва, розбила машину активіста Автомайдану

«Беркут» варварськи розбив машину на Богатирській і узяв заручника в автобус. Враження що машину пожував динозавр», - повідомляється у співтоваристві Автомайдану в Twitter.

«Заручника сильно били, але він вирвався з автобуса «Беркута» і втік. Слава Богу, живий! Тільки що повернувся на місце події. Чекаємо «швидку»», - додали пізніше активісти.

Про це повідомляє «Ліга».

У той же час журналіст Віталій Портников у своєму Твіттері написав: «Автомайдан повідомляє, що по Богатирській крізь їхній стрій прорвалися 25 автобусів з «Беркутом». Розбили машини, затримали одного з активістів».

Нагадаємо, на вулиці Грушевського в Києві, біля стадіону ”Динамо” імені Лобановського, приблизно о 15:00 у неділю, 19 січня, група радикально налаштованих протестуючих чисельністю декілька сотень чоловік спробувала прорватися через блок-пост сил МВС до будівлі Верховної Ради, щоб потім зажадати від парламенту відміни ряду прийнятих нею 16 січня законів, які істотно обмежують права і свободи громадян. Виник конфлікт, міліцію стали закидати палицями, камінням, петардами. Спалено декілька автобусів і вантажівок правоохранителей. У процесі зіткнення підтягнулося ще декілька тисяч учасників акції протесту. Правоохоронці відповіли протестуючим світлошумовими гранатами, гранатами із сльозогінним газом і водометами. Число постраждалих з обох боків вже обчислюється десятками.