На Грушевського протестувальники намагалися прорвати кордон спецпризначенців

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці застосовують проти мітингувальників шумові гранати і стріляють з пневматичної зброї.

Частина молоді перебуває біля спаленої вночі спецтехніки та кидає у бійців Внутрішніх військ каміння, петарди та гарячі кийки.

На вулиці Грушевського знаходиться близько тисячі чоловік. Мітингувальники ритмічно б'ють по імпровізованих барабанів з бочок і металевих конструкцій.

Як повідомляв УНІАН, зіткнення між протестуючими та правоохоронцями у центрі Києва в неділю, 19 січня, почалися після того, як радикально налаштовані учасники мітингу вирішили прорватися через кордон міліції в напрямку Будинку уряду і Верховної Ради.