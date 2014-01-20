На Грушевського протестувальники намагалися прорвати кордон спецпризначенців
08:54, 20 січня 2014Політика
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У Києві на вулиці Грушевського кілька десятків людей у масках з імпровізованими щитами намагалися прорвати кордон спецназівців біля стадіону імені Лобановського.
На Грушевського намагалися прорвати кордон спецназівців
Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці застосовують проти мітингувальників шумові гранати і стріляють з пневматичної зброї.
Частина молоді перебуває біля спаленої вночі спецтехніки та кидає у бійців Внутрішніх військ каміння, петарди та гарячі кийки.
На вулиці Грушевського знаходиться близько тисячі чоловік. Мітингувальники ритмічно б'ють по імпровізованих барабанів з бочок і металевих конструкцій.
Як повідомляв УНІАН, зіткнення між протестуючими та правоохоронцями у центрі Києва в неділю, 19 січня, почалися після того, як радикально налаштовані учасники мітингу вирішили прорватися через кордон міліції в напрямку Будинку уряду і Верховної Ради.
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