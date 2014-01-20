На київському Майдані Незалежності розпочався молебень

09:05, 20 січня 2014
Політика
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Як передає кореспондент УНІАН, зі сцени Майдану з промовою виступають представники Української греко-католицької церкви.

Молитва в наметі на Майдані / Facebook/Oleksiy Satenko

На Майдані присутні вже близько тисячі людей, і люди продовжують підходити. Частина мітингувальників гріються біля металевих діжок з полум'ям. Кілька сотень осіб перебувають біля сцени.

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