ЄС закликає Україну до діалогу, нагадуючи про підписання асоціації

Брюссель. 20 січня. УНІАН. Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ закликає владу та опозицію України до діалогу і стриманості і підтверджує відданість підписанню Угоди про асоціацію, коли Київ буде до цього готовий.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, міністри закордонних справ 28 країн ЄС на свому засіданні також розкритикували низку суперечливих законів, за які проголосувала провладна більшість у Верховній Раді 16 січня шляхом підняття рук.

"Рада висловлює глибоку стурбованість законодавством, яке було ухвалене Верховною Радою 16 січня під час сумнівної процедури. Ці законодавчі акти значно обмежать основоположні права українських громадян на свободу зборів, ЗМІ та преси і серйозно обмежать діяльність неурядових організацій. ЄС закликає українську владу забезпечити їхній перегляд і приведення у відповідність до європейських та міжнародних зобов'язань України", - йдеться у висновках, ухвалених міністрами Євросоюзу.

Читайте такожСША вимагають від властей України вивести спецназ із центру Києва і погрожують санкціями

"ЄС дуже стурбований нещодавніми подіями в Україні і закликає усі сторони до пошуку демократичного вирішення нинішньої політичної кризи шляхом діалогу із залученням усіх сторін, що відповідало б прагненням українського народу. ЄС закликає всі сторони до стриманості, а владу - до повної поваги та захисту прав мирних протестувальників на збори та висловлювання та свободи ЗМІ. Всі випадки насильства мають бути розслідувані, а винні покарані", - йдеться у висновках Ради ЄС.

Міністри також висловили відданість політичній та економічній асоціації з Україною, що базувалась би на спільних цінностях, а також підтвердили готовність підписати Угоду про асоціацію разом із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі "тоді, коли Україна буде готовою до цього".