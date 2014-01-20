В Одесі ДАІ перекрила рух в районі дислокації внутрішніх військ

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час вулиця Миколи Боровського не проїзна.

Біля КПП військової частини, де дислокуються сили Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України, зібралося більш як 100 осіб.

За словами активістів «Євромайдан-Одеса», крім активістів, тут є матері військовослужбовців, а також представники КПУ.

Читайте такожОдеські активісти Євромайдану цілодобово блокуватимуть відправлення військ до КиєваПредставники КПУ мають намір перешкодити активістам блокувати передбачуваний виїзд військ. Матері солдатів виступають проти можливого спрямування їхніх синів до Києва для розгону акцій протесту.

Як повідомляв УНІАН, представник прес-служби «Євромайдан-Одеса» Олена Балаба повідомила, що активісти мають намір цілодобово блокувати відправлення солдатів внутрішніх військ, які відряджаються до Києва для розгону акції протесту. За її даними, одержана інформація про те, що до столиці для цього буде відправлено 150 молодих людей, які перебувають на терміновій службі.

Також сьогодні у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області з посиланням на командуючого управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України генерал-майора Ігоря Плахуту заявили, що відправлення військовослужбовців з Одеси до Києва не планувалося.