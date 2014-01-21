У сутичках на Грушевського поранено вже майже 30 журналістів - ЗМІ



Як повідомляє кореспондент ВВС Україна, у Малка - рвана рана біля ока. У нього втрапив гумовий патрон, яким стріляла у протестувальників міліція.

”Половина обличчя забинтована, хоча почувається він нормально”, - повідомив кореспондент ВВС Україна.

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За його словами, журналіста у супроводі головного редактора видання та ще кількох колег ведуть до Олександрівської лікарні, щоб його рану оглянули медики. Поодинці людям не радять іти у лікарню, оскільки є інформація, що людей звідти забирає міліція і порушує кримінальні справи, повідомляє кореспондент ВВС.

За інформацією «5 каналу», кількість працівників ЗМІ, постраждалих під час протистояння євромайданівців із правоохоронцями на Грушевського, зросла до 29-ти. Серед останніх жертв - оператор ICTV, якому поцілили кулею в око, та фотокор ”Комсомольської правди”. Журналісти стверджують, що ”Беркут” декого з них обстрілював навмисне.

Як повідомляв УНІАН, в Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.