На в'їздах до Києва встановлюються військові намети
01:12, 21 січня 2014Політика
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На в'їздах до столиці встановлюються військові намети.
Про це повідомляють активісти Автомайдану в Twitter.
"На Житомирській та Варшавській трасах на в'їздах в Київ встановлюються військові намети, можливо блок-пости", - йдеться у повідомленні.
В коментарях деякі користувачі соцмережі припускають, що, можливо, відбувається підготовка до надзвичайного стану.
Інші припускають, що це намети надзвичайників для обігріву: "Можливо, то просто намети рятівників для обігріву на випадок складних природних умов? Раніше, здається, так робили".
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