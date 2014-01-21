На в'їздах до Києва встановлюються військові намети

Про це повідомляють активісти Автомайдану в Twitter.

"На Житомирській та Варшавській трасах на в'їздах в Київ встановлюються військові намети, можливо блок-пости", - йдеться у повідомленні.

В коментарях деякі користувачі соцмережі припускають, що, можливо, відбувається підготовка до надзвичайного стану.

Інші припускають, що це намети надзвичайників для обігріву: "Можливо, то просто намети рятівників для обігріву на випадок складних природних умов? Раніше, здається, так робили".