Активіст Ігор Луценко у лікарні і до нього нікого не пускають

Про це у своєму Twitter написав журналіст "5 каналу" Святослав Цеголко.

"Ігор Луценко у клініці "Борис" на вулиці Бажана. Знімальна група на під'їзді", - написав він.

Журналісти та громадські активісти спробували пройти до Ігоря Луценка в лікарню, але охорона медустанови їх не пропустила.

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"Ви розумієте, що зараз від того, що він скаже, залежить доля другого чоловіка, якого викрали", - просили активісти.

"Я все розумію, але ви й мене зрозумійте. Тут ви нічого записувати і знімати не будете", - відповів охоронець.

Він пояснив, що не може допустити людей на територію без дозволу головного лікаря.