В Будинку профспілок допитали ще одну групу з 40 "тітушок"
08:39, 22 січня 2014Політика
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"Тітушок" змушували співати Гімн і скандувати "Вибачте".
"Тітушки" в Будинку профспілок / Gazeta.ua
В Будинку профспілок у супроводі автомайданівців і членів загонів самооборони привезли близько 40 тітушок, яких захопили біля пам'ятника Батьківщина-мати.
Про це повідомляє кореспондент Gazeta.ua.
Більшість з цих тітушок - молоді хлопці. Кажуть, що з Полтавської та Кіровоградської областей.
Також захоплений старший серед них. Всі чоловіки кажуть, що є членами громадської організації "За порядок".
Активісти Майдану вишикували тітушок на сцені і змушують співати Гімн України. Після цього кожного з чоловіків допитують на камеру: запитують імена, прізвища, чому вони приїхали в Київ. Більшість відповідають, що їх привезли.
Не виключено, що хлопців також змусять записати звернення до Президента України. Принаймні, про це йдеться у розмовах майданівців. Обіцяють хлопців не бити, провести бесіди і відпустити додому.
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