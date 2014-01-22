В Будинку профспілок допитали ще одну групу з 40 "тітушок"

В Будинку профспілок у супроводі автомайданівців і членів загонів самооборони привезли близько 40 тітушок, яких захопили біля пам'ятника Батьківщина-мати.

Про це повідомляє кореспондент Gazeta.ua.

Більшість з цих тітушок - молоді хлопці. Кажуть, що з Полтавської та Кіровоградської областей.

Також захоплений старший серед них. Всі чоловіки кажуть, що є членами громадської організації "За порядок".

Активісти Майдану вишикували тітушок на сцені і змушують співати Гімн України. Після цього кожного з чоловіків допитують на камеру: запитують імена, прізвища, чому вони приїхали в Київ. Більшість відповідають, що їх привезли.

Не виключено, що хлопців також змусять записати звернення до Президента України. Принаймні, про це йдеться у розмовах майданівців. Обіцяють хлопців не бити, провести бесіди і відпустити додому.