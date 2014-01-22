ЗМІ назвали ім'я вбитого протестувальника на Грушевського

09:15, 22 січня 2014
Політика
0 0

Молодим чоловіком, якого застрелили на вулиці Грушевського є Сергій Нігоян.

Про це повідомляють джерела Української правди.

Нігоян Сергій - активний учасник Євромайдану.

За словами джерела, він отримав одне кульове поранення в шию, одне – в голову.

Не відомо, які саме кулі було використано, це з'ясують в ході розтину.

Джерела також підтвердили, смерть ще однієї людини, яка напередодні впала з 13-метрової колонади стадіону Динамо. Він загинув у реанімації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter