ЗМІ назвали ім'я вбитого протестувальника на Грушевського

Про це повідомляють джерела Української правди.

Нігоян Сергій - активний учасник Євромайдану.

За словами джерела, він отримав одне кульове поранення в шию, одне – в голову.

Не відомо, які саме кулі було використано, це з'ясують в ході розтину.

Джерела також підтвердили, смерть ще однієї людини, яка напередодні впала з 13-метрової колонади стадіону Динамо. Він загинув у реанімації.