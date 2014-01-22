ЗМІ назвали ім'я вбитого протестувальника на Грушевського
09:15, 22 січня 2014Політика
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Молодим чоловіком, якого застрелили на вулиці Грушевського є Сергій Нігоян.
Про це повідомляють джерела Української правди.
Нігоян Сергій - активний учасник Євромайдану.
За словами джерела, він отримав одне кульове поранення в шию, одне – в голову.
Не відомо, які саме кулі було використано, це з'ясують в ході розтину.
Джерела також підтвердили, смерть ще однієї людини, яка напередодні впала з 13-метрової колонади стадіону Динамо. Він загинув у реанімації.
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