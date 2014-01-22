Перша смерть на Грушевського
04:40, 22 січня 2014Політика
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У штабі самооборони Майдану підтверджують, що вдень помер 22-річний активіст, який впав з 13-метрової колонади стадіону "Динамо" під час кривавого протистояння мітингувальників і силовиків на вулиці Грушевського.
21 січня вдень помер 22-річний активіст, який впав з 13-метрової колонади стадіону "Динамо" / REUTERS
21 січня вдень він помер у лікарні, пише Сегодня.
Інформацію про його смерть, що з'явилася в соцмережах, підтвердили в штабі самооборони Майдану.
На даний момент ім'я загиблого невідомо.
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Нагадаємо, що з колонади активісти обстрілювали силовиків феєрверками і кидали коктейлі Молотова. Коли "беркутівці" забралися на колонаду, більшість протестуючих встигли спуститися на землю, проте двоє опинилися на даху разом з силовиками. Один з активістів впав на землю. В потерпілого була підозра на перелом рук і ноги, хлопця забрала "швидка"
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