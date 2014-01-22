Перша смерть на Грушевського

21 січня вдень він помер у лікарні, пише Сегодня.

Інформацію про його смерть, що з'явилася в соцмережах, підтвердили в штабі самооборони Майдану.

На даний момент ім'я загиблого невідомо.

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Нагадаємо, що з колонади активісти обстрілювали силовиків феєрверками і кидали коктейлі Молотова. Коли "беркутівці" забралися на колонаду, більшість протестуючих встигли спуститися на землю, проте двоє опинилися на даху разом з силовиками. Один з активістів впав на землю. В потерпілого була підозра на перелом рук і ноги, хлопця забрала "швидка"