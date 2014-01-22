США скасували візи громадян України, пов'язаних із застосуванням сили

У відповідь на дії проти протестувальників на Майдані у листопаді й грудні минулого року Посольство США скасувало візи декількох громадян України, пов'язаних із застосуванням сили і розглядає «подальші кроки проти тих, хто несе відповідальність за нинішнє насилля».

Про це УНІАН повідомили у Посольстві США в Україні.

Як зазначається в повідомленні, «оскільки візові справи за законами США є конфіденційними, ми не можемо коментувати індивідуальні випадки. Хочемо підкреслити, що Державний департамент має широкі повноваження скасовувати візи на основі інформації, що вказує на неможливість допуску отримувача візи на територію США, і ми розглядаємо подальші кроки проти тих, хто несе відповідальність за нинішнє насилля».