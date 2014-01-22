Мітингувальники на Грушевського впритул наблизились до правоохоронців

09:59, 22 січня 2014
Політика
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Мітингувальники на вулиці Грушевського масово підійшли впритул до кордону спецпризначенців “Беркут” і Внутрішніх військ МВС.

Бойові дії припинились

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники скандують: “Вбивці!” та “Банду геть!”.

Бойові дії припинились. Священника, який раніше став між протестувальниками і “Беркутом”, протестувальники відвели до себе.

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