Мітингувальники стверджують, що міліція застосувала проти них вогнепальну зброю
14:42, 22 січня 2014Політика
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Мітингувальники стверджують, що міліція знову застосувала проти них вогнепальну зброю.
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями у журналістів на вул. Грушевського в Києві, у понеділок, 20 січень 2014 р
Як передає кореспондент УНІАН, він був свідком, коли в швидкої допомоги доставили мітингувальника з важким пораненням в плече, яке мало явні ознаки поранення стрілецької зброї.
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