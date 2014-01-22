Мітингувальники стверджують, що міліція застосувала проти них вогнепальну зброю

14:42, 22 січня 2014
Політика
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Мітингувальники стверджують, що міліція знову застосувала проти них вогнепальну зброю.

Снайперы спецподразделения милиции

Як передає кореспондент УНІАН, він був свідком, коли в швидкої допомоги доставили мітингувальника з важким пораненням в плече, яке мало явні ознаки поранення стрілецької зброї.

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