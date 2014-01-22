Вулиця Грушевського біля стадіону вся оповита чорним димом

Як передає кореспондент УНІАН, там горять автомобільні покришки, що підпалили мітингувальники.

За їхніми ж словами, це зроблено для того, щоб створити димову завісу, яка ускладнить штурм Майдану міліцією.

Зараз там знаходиться майже 2 тисячі людей.

По іншу сторону барикад - також кілька тисяч правоохоронців.