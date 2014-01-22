Вулиця Грушевського біля стадіону вся оповита чорним димом
16:02, 22 січня 2014Політика
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Вулиця Грушевського біля стадіону ім.Лобановського вся оповита чорним димом.
facebook.com/Alex Voronkov
Як передає кореспондент УНІАН, там горять автомобільні покришки, що підпалили мітингувальники.
За їхніми ж словами, це зроблено для того, щоб створити димову завісу, яка ускладнить штурм Майдану міліцією.
Зараз там знаходиться майже 2 тисячі людей.
По іншу сторону барикад - також кілька тисяч правоохоронців.
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