Вулиця Грушевського біля стадіону вся оповита чорним димом

16:02, 22 січня 2014
Політика
0 0

Вулиця Грушевського біля стадіону ім.Лобановського вся оповита чорним димом.

facebook.com/Alex Voronkov

Як передає кореспондент УНІАН, там горять автомобільні покришки, що підпалили мітингувальники.

За їхніми ж словами, це зроблено для того, щоб створити димову завісу, яка ускладнить штурм Майдану міліцією.

Зараз там знаходиться майже 2 тисячі людей.

По іншу сторону барикад - також кілька тисяч правоохоронців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter