ЦВК Грузії звинуватив українську організацію в порушенні законодавства

Голова Центрвиборчкому Грузії Леван ТАРХНІШВІЛІ звинуватив організацію «Загальноєвропейська справа» в порушенні грузинського законодавства під час опитування виборців на виході з дільниць для голосування. Під час прес-конференції у Тбілісі «Загальноєвропейська справа» була представлена як українська. За її даними на виборах президента Грузії лідирує представник опозиції.

Як передає Газета.ру, Л.ТАРХНІШВІЛІ назвав порушенням те, що президент центру «Загальноєвропейська справа» Леонід БІЛОУСОВ відмовився назвати замовника exit polls.

«Відповідно до законодавства, організація, яка проводить exit polls, повинна зазначити методологію проведення опитування, замовника, а також джерела фінансування. Порушення законодавства карається адміністративними санкціями, при цьому ЦВК має право застосувати ці санкції у разі надходження відповідної скарги», - сказав голова Центрвиборчкому в розмові з журналістами.

Як повідомляв УНІАН, дані різних exit-polls по президентських виборах в Грузії суперечать один одному.

За даними організації “Загальноєвропейська справа”, на Грузію чекає другий тур президентських виборів, оскільки жоден з кандидатів не набрав необхідних 51 відсотка голосів виборців. За кандидата від опозиції Левана ГАЧЕЧІЛАДЗЕ проголосували 31,0% респондентів, за Михайла СААКАШВІЛІ - 24,4%.

Грузинські телекомпанії, посилаючись на дані організованих ними exit-polls, заявляють про перемогу екс-президента М.СААКАШВІЛІ в першому турі виборів з 52,5% голосів, кандидат від об`єднаної опозиції набирає 28,5% голосів.