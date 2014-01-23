Кличко умовив протестуючих не заважати «Беркуту» загасити палаючі покришки
12:32, 23 січня 2014Політика
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Лідер «Удару» Віталій Кличко домовився з «Беркутом» про те, що вони погасять палаючі автомобільні покришки, але розбирати барикади не будуть.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко повідомив на вул. Грушевського, куди він прийшов, щоб закликати обидві сторони припинити протистояння, поки триватиме другий раунд переговорів з Президентом України Віктором Януковичем. Переговори повинні початися в годину.
Як повідомляв УНІАН, 22 січня на вулиці Грушевського мітингувальники підпалили велику кількість автопокришок. Це було зроблено, щоб чорний дим заважав спецназівцям атакувати протестувальників.
Багаття ще палає, але правоохоронці його активно гасять з пожежних брандспойтів.
Ранок на Грушевського: стіна вогню і чорний дим
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