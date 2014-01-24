Постраждала під час штурму Черкаської ОДА дівчина у важкому стані

Як повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук екс-мер Черкас Сергій Одарич, «… під Черкаською ОДА під час штурму приміщення постраждала студентка одного з місцевих вузів, яку вже прооперували. Її стан оцінюють як критичний. Спілкувався з лікарями. Дівчину прооперували. Стан критичний. Не менше тижня буде без свідомості. Про динаміку можна буде говорити лише через два дні", - зазначив він.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, сьогодні працівники міліції розпочали перевірку за фактом нанесення тілесних ушкоджень дівчині, які вона отримала поблизу Черкаської ОДА

Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють обставини нанесення тілесних ушкоджень, отриманих дівчиною під час масових заворушень, 23 січня на Соборній площі поблизу Черкаської ОДА.

За даним фактом слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня у Черкасах під час штурму Черкаської облдержадміністрації було тяжко травмовано дівчину. Близько 20 годин їй на голову упав квітковий горщик з вікна третього поверху ОДА. Як зазначають очевидці цієї пригоди, начебто чоловік у міліцейській формі скинув з вікна третього поверху квітковий вазон, який влучив дівчині у голову.