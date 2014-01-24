Луганські фанати «Зорі» заявили, що не стануть «тітушками»

Про це повідомляється на сторінці організації Вконтакте.

Члени руху прийняли рішення про те, що ніхто з членів організації не повинен їхати в Київ як "тітушки".

- Хто поїде заробляти гроші таким чином, можуть не повертатися, - йдеться в повідомленні.

Сьогодні цивільний сектор Луганського Євромайдану запропонував місцевим "ультрасам" об'єднати зусилля, зокрема йшлося про те, що футбольні вболівальники могли б охороняти акції активістів.

Зазначимо, що сьогодні також 50 вболівальників "Шахтаря" у масках і каптурах прийшли організованою колоною на площу перед пам'ятником Тарасу Шевченку в центрі Донецька, де проходить Євромайдан.

На питання журналістів, яку організацію представляють молоді люди, вони відповіли, що представляють молодь міста Донецька, яка не згодна з тим, що «тітушки» заважають людям висловлювати свою думку на Євромайдані.