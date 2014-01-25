У Черкасах опозиція не змогла переконати міліцію відпустити затриманих під час штурму ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, перемовини тривали понад 2 години. Мітингувальники вимагали негайно відпустити всіх затриманих активістів після штурму Черкаської облдержадміністрації 23 січня. Із представниками мітингувальників зустрічався заступник начальника УМВС області Борис Сухецький. Він сказав, що не може звільнити 48 затриманих активістів, оскільки вони можуть бути звільнені лише за рішенням суду, який відбудеться завтра. Саме суд має прийняти рішення про затримання чи іншу міру запобіжного заходу.

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Представники мітингувальників змусили його зателефонували начальнику Соснівського райвідділу, де перебувають затримані, і дізнатися про їхній стан. Серед 58 затриманих звільнили лише 9 неповнолітніх та журналіста місцевого Інтернет-сайту.

Близько 4 тис. черкащан, які пікетували будівлю обласної міліції, не дочекалися закінчення переговорів не дочекалися і розійшлися.

Завтра в Черкасах збиратимуть знову Народне віче. Планують пікетувати черкаський Будинок правосуддя о 15 годині, де розглядатимуться справи затриманих активістів.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 23 січня ввечері активісти намагалися захопити приміщення ОДА, однак їм завадили правоохоронці. Після того, як потрапити в обладміністрацію не вдалося, мітингувальники перейшли до входу до приміщення облради, яке знаходиться у будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку, і без будь-якого спротиву виламали двері й увірвалися в приміщення. Близько 23.00 працівники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.

За даними міліції, після штурму облдержадміністрації 58 осіб доставлено до Соснівського районного відділу внутрішніх справ. За фактом вчинених кримінальних правопорушень слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальні провадження.

Збитки від штурму черкаського Будинку рад 23 січня, за попередніми даними, становлять декілька мільйонів гривень.