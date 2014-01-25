Прихильники ПР в Донецьку вимагали силової розв'язки протистояння в Києві
Партія регіонів проводить низку мітингів на підтримку політики Президента Віктора Януковича в районах Донецька в суботу.
Про це пише "Острів".
Так, у Київському районі Донецька на мітинг, який проходив у сквері біля будівлі Київського райвиконкому, зібралося близько 600 осіб.
Деякі з мітингувальників не приховували, що прийшли на захід не добровільно.
«Нам сказали, що від підприємства має бути сто чоловік», - розповіли дві жінки, відмовившись називати свої імена та назву підприємства. При цьому на запитання, чи підтримують вони Президента, одна з учасниць відповіла ствердно, а друга знизала плечима: «Я зараз вже й не знаю, кого підтримувати».
Виступи з трибуни були досить різкими. Прихильники Партії регіонів заявляли про свою підтримку міліції в Києві. «Ми підтримуємо міліцію, яка не вступає у бій, а стоїть і терпить знущання. Ми мирні люди і наш бронепоїзд стоїть на запасній колії», - заявив один з виступаючих.
«Ми за закон і порядок? Ми підтримуємо нашого Президента?» - питав з трибуни ведучий мітингу. «Так!» - відповіли присутні.
Більш категоричним був директор науково-дослідного інституту «Промбудндіпроект» Станіслав Маліков: «Треба застосовувати силу до тих, хто застосовує силу. З ними не можна вести ніякі переговори. У них інші цілі. Як можна говорити і домовлятися? "Убий мене повільно або поступово?" Про що з ними говорити! І наші силовики - це справжні герої. Вони названі «силові відомства» для того, щоб застосовувати силу. Солдати наші стоять і не розуміють, що вони роблять, коли їх палять, ображають, принижують. Ми повинні вимагати від нашої законної влади, від нашого Президента, якого ми обрали, силових дій. І не треба говорити «мирним шляхом». «Мирним шляхом» - це з мирними людьми».
Присутні обурювалися тим, що відбувається в Києві, тавруючи опозицію та її прихильників, які вийшли на Майдан.
«Справа в тому, що їм там платять. А ми працюємо тут і всі наші гроші йдуть туди. А вони не працюють, а ходять туди... Вони кажуть, що зараз дуже погано. А було три президента. При якому президенті добре жилося? А зараз я пенсіонер і отримую стабільно пенсію. Мало-мальськи це все нормалізувалося. А вони хочуть повалити це. Вони як фашисти, тому що я дивлюся телевізор і те, що робилося під час війни - роблять там», - заявила з трибуни голова органу самоорганізації мешканців шахтарського мікрорайону «Засядька» Світлана Попентелиця.
Проте в самій резолюції, прийнятій на мітингу, заяви про необхідність застосувати силу не озвучили. Київський район Донецька лише підтримав ініціативи Президента, спрямовані на розв'язання політичної кризи. Захід тривав близько півгодини.
Вони завзято вступали у словесні перепалки з прихильниками донецького Євромайдану. Сутичок не було.