Прихильники ПР в Донецьку вимагали силової розв'язки протистояння в Києві

Про це пише "Острів".

Так, у Київському районі Донецька на мітинг, який проходив у сквері біля будівлі Київського райвиконкому, зібралося близько 600 осіб.

Деякі з мітингувальників не приховували, що прийшли на захід не добровільно.

«Нам сказали, що від підприємства має бути сто чоловік», - розповіли дві жінки, відмовившись називати свої імена та назву підприємства. При цьому на запитання, чи підтримують вони Президента, одна з учасниць відповіла ствердно, а друга знизала плечима: «Я зараз вже й не знаю, кого підтримувати».

Виступи з трибуни були досить різкими. Прихильники Партії регіонів заявляли про свою підтримку міліції в Києві. «Ми підтримуємо міліцію, яка не вступає у бій, а стоїть і терпить знущання. Ми мирні люди і наш бронепоїзд стоїть на запасній колії», - заявив один з виступаючих.

«Ми за закон і порядок? Ми підтримуємо нашого Президента?» - питав з трибуни ведучий мітингу. «Так!» - відповіли присутні.

Більш категоричним був директор науково-дослідного інституту «Промбудндіпроект» Станіслав Маліков: «Треба застосовувати силу до тих, хто застосовує силу. З ними не можна вести ніякі переговори. У них інші цілі. Як можна говорити і домовлятися? "Убий мене повільно або поступово?" Про що з ними говорити! І наші силовики - це справжні герої. Вони названі «силові відомства» для того, щоб застосовувати силу. Солдати наші стоять і не розуміють, що вони роблять, коли їх палять, ображають, принижують. Ми повинні вимагати від нашої законної влади, від нашого Президента, якого ми обрали, силових дій. І не треба говорити «мирним шляхом». «Мирним шляхом» - це з мирними людьми».

Присутні обурювалися тим, що відбувається в Києві, тавруючи опозицію та її прихильників, які вийшли на Майдан.

«Справа в тому, що їм там платять. А ми працюємо тут і всі наші гроші йдуть туди. А вони не працюють, а ходять туди... Вони кажуть, що зараз дуже погано. А було три президента. При якому президенті добре жилося? А зараз я пенсіонер і отримую стабільно пенсію. Мало-мальськи це все нормалізувалося. А вони хочуть повалити це. Вони як фашисти, тому що я дивлюся телевізор і те, що робилося під час війни - роблять там», - заявила з трибуни голова органу самоорганізації мешканців шахтарського мікрорайону «Засядька» Світлана Попентелиця.

Проте в самій резолюції, прийнятій на мітингу, заяви про необхідність застосувати силу не озвучили. Київський район Донецька лише підтримав ініціативи Президента, спрямовані на розв'язання політичної кризи. Захід тривав близько півгодини.

При цьому в ще одному центральному районі Донецька - Ворошиловському - до пам'ятника поету Тарасу Шевченку прийшли близько двадцяти осіб, які позиціонували себе як прихильники Партії регіонів.

Вони завзято вступали у словесні перепалки з прихильниками донецького Євромайдану. Сутичок не було.