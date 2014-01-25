В Одесі проходить автопробіг на підтримку Євромайдану
17:12, 25 січня 2014Політика
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Як передає кореспондент УНІАН, колона, в якій близько 40 машин, від'їхала від Куликова поля по Фонтанській дорозі.
Автомайдан триває по всій Україні
На них прапори Євросоюзу і Державні прапори України. Автоколону супроводжує ДАІ. Багато водіїв зустрічних машин включають клаксони в знак підтримки.
Як пояснила УНІАН представник прес-служби «Євромайдан-Одеса» Олена Балаба, в даний час колона їздить по місту, періодично роблячи зупинки. Під час зупинок учасники мирної акції роздають перехожим листівки, закликаючи прийти на мирний мітинг до пам'ятника Дюку.
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