В Одесі проходить автопробіг на підтримку Євромайдану

На них прапори Євросоюзу і Державні прапори України. Автоколону супроводжує ДАІ. Багато водіїв зустрічних машин включають клаксони в знак підтримки.

Як пояснила УНІАН представник прес-служби «Євромайдан-Одеса» Олена Балаба, в даний час колона їздить по місту, періодично роблячи зупинки. Під час зупинок учасники мирної акції роздають перехожим листівки, закликаючи прийти на мирний мітинг до пам'ятника Дюку.