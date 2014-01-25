У Луцьку суд закрив кримінальні провадження проти шести євромайданівців

Про це повідомив кореспонденту УНІАН один із один із фігурантів справи Богдан Шиба після судового засідання.

За його словами, шістьох учасників луцького Євромайдану підозрювали у закликах до дій, що загрожують громадському порядку, хуліганстві та захопленні державних або громадських будівель чи споруд. А саме, закликах та блокуванні приміщення Волинської облради.

Шиба також повідомив, що клопотання сторін захисту та обвинувачення стосувалися застосування Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань».

«Ми подавали клопотання про те, аби закрити справу в зв’язку з відсутністю у події складу злочину. А прокурор подав клопотання про те, аби звільнити від кримінальної відповідальності, а після того закрити справи», - пояснив він.

Луцький міськрайонний суд вирішив звільнити учасників від відповідальності та закрити кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, 2 і 3 грудня 2013 року в Луцьку проходили кількатисячні мітинги на знак протесту проти нічного силового розгону учасників Євромайдану в Києві 30 грудня. Також відбувалося пікетування приміщення облдержадміністрації. Протестуючі намагалися заблокувати входи до приміщення ОДА, але їм завадили правоохоронці.