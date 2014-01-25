Янукович погодився звільнити затриманих і змінити закони 16 січня - Портнов (оновлено)

Про це повідомив перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов у своїй спільній з міністром юстиції Оленою Лукаш заяві учасників робочої групи з врегулювання політичної кризи щодо перебігу переговорів з лідерами опозиційних парламентських фракцій, повідомляє прес-служба Президента.

Він розповів, що за результатами переговорів сторонами було вирішено ряд важливих питань.

Перше: на пропозицію лідерів опозиції щодо звільнення вже затриманих осіб глава держави запропонував генеральному прокурору України вийти з пропозицією до судових органів про зміни запобіжного заходу, не пов`язані з попереднім ув`язненням. Для забезпечення цієї пропозиції лідерів опозиції генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ уже зробили свої заяви, якими запропонували, власне, зробити те ж саме. У зв`язку з цим, лідери опозиції мають негайно забезпечити повний відхід людей з вулиці Грушевського і припинення будь-яких протиправних дій.

Портнов зауважив, що наступною пропозицією від опозиції полягала у прийнятті закону про амністію, яким звільнити від відповідальності всіх учасників протестних акцій за весь період політичної кризи. У зв’язку з цим, Президент України погодився на цю пропозицію, і ми вважаємо, що можна було б піти і підтримати фракціями більшості це рішення за умови повного звільнення всіх захоплених приміщень в усіх куточках нашої країни, у тому числі на Майдані Незалежності.

Наступна пропозиція опозиції полягала в тому, щоб погодити політичне рішення щодо повернення української Конституції від 2004 року. Сторони обговорили питання, пов’язані з технічною реалізацією цього рішення. У зв’язку з тим, що один з лідерів, Олег Тягнибок, має свої пропозиції щодо змін до Конституції та інші лідери мають свої пропозиції, ми визначили, що ми можемо спільно створити групу і попросити попрацювати або над змінами Конституції через спосіб прийняття в парламенті, або через механізм всеукраїнського референдуму. Лідери опозиції зазначили, що механізм всеукраїнського референдуму, зазначений в законі про референдум, є таким, що підлягає можливим змінам. Наша сторона погодилась на співпрацю в цьому питанні: на створення робочої групи, щодо того, щоб змінити законодавство про референдум і запропонувати, можливо, через такий механізм зміни до української Конституції.

За словами Портнова, також сторони обговорили можливі зміни до законів, ухвалених 16 січня 2014 року. Ми виходимо з того, що готові внести зміни до цих законів і будемо працювати спільно з нашими політичними опонентами над досягненням компромісу по цих законах і внесенням змін до тих законів, щодо яких ми знайдемо політичний консенсус.

Портнов також повідомив, що наступним питанням була пропозиція наших опонентів щодо компромісу формування нового складу Центральної виборчої комісії. Сторони досягли згоди щодо формування Центральної виборчої комісії на пропорційній основі згідно з тими пропорціями розміру парламентських фракцій, які сьогодні є в парламенті. Також сторони домовились про те, що площі та вулиці міста Києва будуть поступово звільнені як протестувальниками, так і правоохоронцями.

Він наголосив, що завершився більш ніж тригодинний третій етап переговорів, у якому від опозиції взяли участь лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, Віталій Кличко.

«Переговори проходили на тлі того, що з боку опозиції домовленості про перемир`я були порушені. Під час обговорення процесу врегулювання ситуації було констатовано мирний характер дій влади і правоохоронних органів та готовність до пошуку спільних рішень», - наголошує Портнов.

За його словами, також було зазначено необхідність невідкладного звільнення незаконно захоплених приміщень місцевих органів влади та припинення радикальних дій. Було відзначено важливість спільної праці в законодавчій та переговорній площині. «Як і під час минулих зустрічей, лідери опозиції, які взяли на себе відповідальність за розширення Майдану, не змогли пояснити, як вони особисто збираються контролювати ескалацію насильства в державі та хто відповість за наслідки закликів до мітингувальників використовувати зброю під час мирних акцій», - зауважує перший заступник глави АП.