У Харкові "тітушки" напали на Євромайдан, постраждали журналісти (відео)

Про це повідомляє 057.ua.

Протягом всієї акції мітингувальників «супроводжувала» група з близько 100 «тітушок».

Вже на проспекті Правди, біля університету Каразіна, агресивні молоді люди в спортивних костюмах напали на колону. У євромайданівців полетіли сніжки, шматки льоду і петарди. Одному журналісту розбили голову, фотографу «1+1» знищили камеру.

Міліція оперативно відреагувала на провокацію і припинила масове побоїще. Кілька спецназівців приготувалися стріляти з помпових рушниць.

Зараз активісти Євромайдану в оточенні правоохоронців йдуть до пам'ятника Шевченку. У них періодично летять сніжки і петарди від «тітушок». Але міліція нікого не затримує.