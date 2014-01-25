У Харкові "тітушки" напали на Євромайдан, постраждали журналісти (відео)
19:59, 25 січня 2014Політика
0 0
Сьогодні в 16:00 активісти харківського Євромайдану почали ходу з національними прапорами України від пам'ятника Воїну-визволителю на проспекті Леніна до пам'ятника Шевченку.
Харківський Євромайдан / www.057.ua
Про це повідомляє 057.ua.
Протягом всієї акції мітингувальників «супроводжувала» група з близько 100 «тітушок».
Вже на проспекті Правди, біля університету Каразіна, агресивні молоді люди в спортивних костюмах напали на колону. У євромайданівців полетіли сніжки, шматки льоду і петарди. Одному журналісту розбили голову, фотографу «1+1» знищили камеру.
Міліція оперативно відреагувала на провокацію і припинила масове побоїще. Кілька спецназівців приготувалися стріляти з помпових рушниць.
Зараз активісти Євромайдану в оточенні правоохоронців йдуть до пам'ятника Шевченку. У них періодично летять сніжки і петарди від «тітушок». Але міліція нікого не затримує.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter