На Грушевського триває перемир'я

Як передає кореспондент УНІАН, ніяких активних дій з боку силовиків і з боку мітингувальників не спостерігається.

Біля барикад перебуває близько 1 тисячі осіб. Люди постійно підходять, переміщаються невеликими групами.

У першому ряду барикад, біля згорілих автобусів, близько сотні мітингувальників. Вони гріються біля багать, що залишилися від шин, які горіли. Іноді мітингувальники підкидають шини, підтримуючи вогонь.

Читайте такожОхорона Майдану біжить на Грушевського, побоюючись атаки БеркутуУ другому ряду барикад перебуває кілька сотень людей. Багато хто з них видерлися на барикади і дивляться у бік силовиків, час від часу викрикуючи гасла Майдану.

Також активісти гріються біля бочок з вогнем.

За колонами стадіону «Динамо» протестувальники укріплюють барикади. Вони збивають сніг, збирають його в мішки, поливають водою і укріплюють барикади між стадіоном і Маріїнським парком.

Як повідомляв УНІАН, вночі з 25 на 26 січня активісти зайняли Український дім у центрі Києва і виставляють біля нього охорону. У захопленій будівлі буде розташовано пункт обігріву і прес-центр.