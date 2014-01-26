На Майдані триває жалобна хода в пам'ять про загиблого активіста з Білорусі
Майдан вшанував хвилиною мовчання пам'ять Жизневського, загиблого під час подій на вулиці Грушевського
Майдан вшанував хвилиною мовчання пам’ять Михайла Жизневського, громадянина Білорусі, який загинув під час подій на вулиці Грушевського в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим відбулася панахида у Михайлівському соборі.
Труну з тілом Жизневського через Майдан несуть молоді люди на плечах.
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Люди, які зібралися на Євромайдані скандують: «Герой України!», «Банду геть!», а також привітання «Слава Україні – Героям слава!».
Жалобна хода від Майдану продовжиться до вул. Богдана Хмельницького.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Жизневському, громадянину Білорусі, виповнилося б 26 років. Він загинув під час зіткнень між мітингувальниками та правоохоронцями на вулиці Грушевського в Києві. Експерти встановили, що він загинув в результаті вогнепального поранення.