На Майдані триває жалобна хода в пам'ять про загиблого активіста з Білорусі

Майдан вшанував хвилиною мовчання пам’ять Михайла Жизневського, громадянина Білорусі, який загинув під час подій на вулиці Грушевського в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим відбулася панахида у Михайлівському соборі.

Труну з тілом Жизневського через Майдан несуть молоді люди на плечах.

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Люди, які зібралися на Євромайдані скандують: «Герой України!», «Банду геть!», а також привітання «Слава Україні – Героям слава!».

Жалобна хода від Майдану продовжиться до вул. Богдана Хмельницького.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Жизневському, громадянину Білорусі, виповнилося б 26 років. Він загинув під час зіткнень між мітингувальниками та правоохоронцями на вулиці Грушевського в Києві. Експерти встановили, що він загинув в результаті вогнепального поранення.