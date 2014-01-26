У ПР чекають на відповідь від опозиції

Про це заявив народний депутат від ПР Володимир Олійник.

За його словами, найсерйозніший меседж, який був проголошений Президентом, - незастосування владою сили проти учасників мирних демонстрацій.

У той же час, Олійник вважає, що там, де захоплюють приміщення і є правопорушення, потрібно притягати винних до відповідальності. Причому йдеться і про організаторів, які фінансують такі силові акції.

Як заявив нардеп, переговорний процес визнаний як основний у врегулюванні конфлікту.

Саме тому, на його думку, були зроблені пропозиції, зокрема, того, щоб очолити Уряд Арсенію Яценюку - людині, яка має найбільший досвід в управлінні (він колишній Голова Верховної Ради і колишній голова Нацбанку України - ред.)

Читайте такожЯценюк заявив, що опозиція готова очолити уряд Віталію Кличку Президент запропонував пост Віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань як людині, яка не має такого досвіду державного управління, заявив Олійник.

Також він прокоментував можливість повернення Конституції зразка 2004 року.

«Були знайдені відповіді на пропозиції самої опозиції, а саме про повернення до Конституції 2004 року», - повідомив Володимир Олійник.

Читайте такожЯценюк про премєрство: ми не відкидаємо пропозицію, але і не приймаємоВін вважає, що такий крок потрібно робити, безумовно, конституційним способом. Розділ 13 Конституції України пояснює, яким чином змінювати Основний закон. Зокрема, необхідно знайти 300 голосів в парламенті і голосувати такі зміни на двох сесіях після конституційної експертизи. Другий варіант - обговорення на всенародному референдумі. Але політичні сторони повинні заздалегідь домовитися, що результати такого референдуму вони імплементують у Конституцію, тобто знову потрібні 300 голосів, пояснив народний депутат.

Також він розповів, що коли розглядалося питання про зміни до складу Центральної виборчої комісії, то очільник держави підтримав таку пропозицію, оскільки в червні закінчується термін 12 членів ЦВК.

«Президент, використовуючи європейський досвід, запропонував сформувати ЦВК на пропорційній основі залежно від представництва політичних сил у парламенті», - сказав Олійник.

Крім того, Голова держави вважає за необхідне повернутися до розгляду законів, які були прийняті 16 січня, і внести необхідні зміни.

Читайте такожОпозиція не прийняла пропозицій Януковича – СтецьЗа словами парламентарія, вже створена спеціальна експертна група для опрацювання можливостей внесення змін по суті, так і в окремих законах, які були прийняті 16 січня - лібералізації покарання. Наприклад, зменшення відповідальності (перехід від позбавлення волі до штрафу). Але це предмет переговорного процесу.

Володимир Олійник зазначив, що опозиція до таких пропозицій була не готова, бо, з одного боку, пропозиції привабливі, а з іншого - це означає взяти на себе відповідальність. Відповідальність за економіку, за соцвиплати, за боротьбу з корупцією.

«Зараз необхідно дати відповідь - чи опозиція піде шляхом переговорного процесу і своєї присутності у владі з тим, щоб цей конфлікт був вирішений мирним шляхом», - резюмував народний депутат.