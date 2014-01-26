Мітингувальники в Українському домі відкрили кухню і їдальню, ситуація на Грушевського залишається спокійною

Мітингарі в Українському домі відкрили на другому поверсі кухню та їдальню.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, зараз до Українського дому завозять теплі речі, які роздають всім бажаючим.

Токож мітингарі облаштовують свій побут, відпочивають на стільцях в фойє другого та третього поверхів. А на першому завершується прибирання та ремонт розбитих під час штурму вікон, їх закривають фанерою та рекламними банерами.

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На Європейській площі зараз перебуває кілька тисяч людей, частина з них просто ходить або гріється біля вогнищ, решта прибирає лід з проїжджої частини та тротуару.

Біля намету навпроти Парламентської бібліотеки організовано роздачу гарячих напоїв, бутербродів та печива.

На вулиці Грушевського на барикадах ситуація залишається спокійною. Ні міліція, яка охороняє урядовий квартал, ні мітингарі не вчиняють ніяких дій.