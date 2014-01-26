Під час розгону запорізького Майдану постраждали мінімум троє журналістів

Зокрема, за попередніми даними активістів, були побиті фотограф інформаційного агентства ”Укрінформ” Дмитро Смольєнко, журналіст, ведучий та музикант Валентин Терлецький, а також головний редактор газети ”Мрія” Юрій Гудименко.

Зокрема, за даними активістів, Смольєнко і Терлецький були сильно побиті і відвезені в лікарню, а Гудименку силовики кийком зламали палець.

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”Я знімав, поки не отримав кийком по руці, в якій стискав непотрібну загалом то річ - журналістське посвідчення. Рука начебто ціла, тільки палець зламаний. Лікарні забиті побитими”, - написав він у соціальній мережі ”Фейсбук”.

”Дімку Смольєнка - фотографа ”Укрінформу” побили прямо під час розмови зі мною - зв`язок зник. Валіка Терлецького - це наш запорізький журналіст, ведучий, і він - музикант. Він ішов по Фестівальці (площа Фестивальна - УНІАН) біля мітингу з гітарою, а вона у нього в камуфляжному чохлі... На зупинці менти схопили і побили дуже”, - пишуть в соціальній мережі активісти.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі правоохоронці витіснили учасників Майдану з площі перед будівлею Запорізької обласної державної адміністрації.

Правоохоронці заблокували всі під`їзні шляхи до ОДА. За непідтвердженими даними, затримані близько 30 осіб.