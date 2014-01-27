Захоплення Мінюсту: Лукаш погрожує надзвичайним станом

03:11, 27 січня 2014
Політика
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Міністр юстиції Олена Лукаш проситиме РНБО ввести надзвичайний стан, якщо мітингувальники не звільнять будівлю, очолюваного нею відомства.

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Про це вона заявила у виступі на телеканалі "Інтер". 

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"Якщо протягом півгодини протестувальники не звільнять будівлю Мін'юсту, то я вимагатиму від РНБО негайного введення надзвичайного стану", - заявила вона. 

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