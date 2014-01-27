Захоплення Мінюсту: Лукаш погрожує надзвичайним станом
03:11, 27 січня 2014Політика
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Міністр юстиції Олена Лукаш проситиме РНБО ввести надзвичайний стан, якщо мітингувальники не звільнять будівлю, очолюваного нею відомства.
Олена Лукаш проситиме РНБО ввести надзвичайний стан, якщо мітингувальники не звільнять будівлю Мінюсту
Про це вона заявила у виступі на телеканалі "Інтер".
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"Якщо протягом півгодини протестувальники не звільнять будівлю Мін'юсту, то я вимагатиму від РНБО негайного введення надзвичайного стану", - заявила вона.
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