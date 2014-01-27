Захоплення Мінюсту: Лукаш погрожує надзвичайним станом

Про це вона заявила у виступі на телеканалі "Інтер".

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"Якщо протягом півгодини протестувальники не звільнять будівлю Мін'юсту, то я вимагатиму від РНБО негайного введення надзвичайного стану", - заявила вона.