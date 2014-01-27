Влада і опозиція несуть рівну відповідальність за напруженість в Україні - політолог

Лідери опозиційних партій Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Віталій Кличко не змогли запропонувати план дій з виведення країни з політичної та економічної кризи і не змогли перешкодити прийняттю вкрай непопулярних законів. Своїми невмілими діями і гиперамбициями українські політики фактично довели країну до стану громадянської війни.

У той же час українське суспільство, натхненний ідеями Майдану, продемонструвало колосальний підйом національної самосвідомості і найяскравіший приклад самоорганізації. Таку думку в коментарі агентству Reuters висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перпективи» Євген Черненко.

На думку Черненка, одним з головних досягнень Майдану є поява нового типу освічених та соціально-активних людей, які намагаються самостійно знайти вихід із ситуації.

Одним з прикладів об'єднання таких людей є спільнота ГроМайдан, яке стрімко набирає популярність в соціальних мережах.

На думку учасників спільноти, сьогоднішній Україні слід йти по шляху «теорії малих справ», коли кожен з представників суспільства починає діяти, виходячи їх своїх сил, і в тому місці, де він проживає. «Зараз нам потрібні люди, у яких є пропозиції про те, як реформувати державні органи, органи місцевого самоврядування, судову систему та вдосконалити систему контролю цих органів громадськістю, а також забезпечення прозорості їх діяльності. Пошук нових способів мирного протесту, нових форм вираження громадянської активності і, нарешті, одна з ключових - пошук нових лідерів громадянського суспільства - це і є зародження того самого громадянського суспільства, до якого ми хочемо прийти: рівноправність, можливість захистити свої інтереси, впливають на владу» - йдеться на веб-сайті спільноти .

Питання не в тому проєвропейської або проросійської буде Україна. В першу чергу, для збереження стабільності і порядку в самому центрі Східної Європи вона повинна стати проукраїнської вважають представники Громайдан. З цим важко не погодитися, резюмує Reuters.