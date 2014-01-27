В Українському домі організували штаб Автомайдану

Як передає кореспондент УНІАН, в Український дім пропускають тільки учасників загонів Самооборони Майдану та автомайданівців. Усього в Українському домі перебуває близько сотні осіб.

На першому поверсі будівлі Українського дому облаштовані пункти прийому та видачі одягу, центр медичної допомоги, інформаційний центр, який здійснює набір у волонтери. Також проводиться збір матраців та шоломів. Крім того, на першому поверсі розташовано штаб Автомайдану. На першому та другому поверхах у бокових приміщеннях сплять та гріються мітингувальники. Вхід вище третього поверху закрито.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Український дім тривалий час перебував під контролем силовиків. При цьому МВС заперечувало присутність правоохоронних органів в будівлі.

Ввечері 25 січня мітингувальники виявили, що в Український дім поступово стягуються силовики. Впродовж кількох годин протестувальники штурмували будівлю. Захопити Укрдім їм вдалося під ранок 26 січня, після того, як один з лідерів опозиції Віталій Кличко та інші народні депутати провели переговори з керівництвом МВС про виведення силовиків з будівлі. Співробітники правоохоронних органів безперешкодно залишили Український дім, а активісти зайняли будівлю.

Фотогалерея "Штурм Українського дому"