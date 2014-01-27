Польський депутат вважає, що опозиція хоче сформувати весь уряд

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав депутат польської опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS) Ришард Чарнецький, котрий днями проводив переговори з представниками українських опозиційних партій у Києві.

"На основі наших розмов з опозиційними партіями, а ми зустрілися з "Батьківщиною" та "УДАРом", склалося враження, що вони були б схильні погодитися на те, аби Янукович залишився Президентом до кінця каденції або трохи її скоротити (...), але тоді взяти весь уряд, а не лише прем'єра та віце-прем'єра", - сказав він.

Читайте такожПремєр Польщі: Конфлікт і репресії в Україні - це шлях до катастрофиЧарнецький зауважив, що чергові президентські вибори мають відбутися навесні наступного року, назвавши непринциповою різницю в кілька місяців та не виключивши, що вони могли б відбутися, наприклад, наприкінці цього року.

"Те, що опозиція відкинула пропозицію Януковича, не означає зриву переговорів, а радше те, що це елемент натиску опозиції для отримання кращих умов", - сказав польський депутат.

Читайте такожПольський сенатор вилетів до Києва для підтримки демократичного руху в УкраїніСпіврозмовник агентства наголосив, що до складу уряду повинні увійти також представники третьої опозиційної партії, котра бере участь в протестах - "Свободи".

Він також відзначив, що опозиція хоче контролювати і представників силових відомств, зокрема Міністерство внутрішніх справ.

Чарнецький, котрий представляє Польщу в Європейському парламенті, зазначив, що сформування українською опозицією нового уряду відкриє шлях для нових переговорів з Європейським Союзом у справі Угоди про асоціацію.

"Це тоді дає шанс на повернення розмов до ЄС (...) Та це справа, яка, напевно, теж схилить ЄС до надання більшого фінансового пакету допомоги для стабілізації ситуації в Україні", - сказав він.

Депутат зазначив, що ЄС спільно із США могли б надати Україні "своєрідний план Маршалла", назвавши такий розвиток подій "оптимальним сценарієм", завдяки реалізації якого Україна стала би "політичною частиною" Європи, а не Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, делегація депутатів PiS, котра є найбільшою опозиційною партією у Польщі, перебувала з візитом в Україні з 24 по 26 січня.