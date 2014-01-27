У ДПтС заперечують, що в Лук'янівському СІЗО назріває бунт

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДПтС України в м. Києві та Київській області.

«У мережі Інтернет поширено інформацію про нібито організацію бунту в Київському слідчому ізоляторі, побиття в умовах установи ув’язнених, затриманих на Майдані Незалежності і вулиці Грушевського в м. Києві під час останніх подій, а також про обмеження конституційних прав осіб, які тримаються в установі, зокрема щодо одержання ними продуктових посилок і передач. У зв’язку з цим Державна пенітенціарна служба України офіційно повідомляє, що зазначена вище інформація не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

Як заявили в прес-службі, усі пенітенціарні установи Києва і області працюють у штатному режимі. «Харчування ув’язнених і приймання для них посилок і передач здійснюється згідно з нормативно-правовими актами та у визначений розпорядком дня час, медична допомога хворим і особам, які її потребують, надається в повному обсязі», - стверджують в ДПтС.

Також у прес-службі підкреслили, що оперативна обстановка в Київському слідчому ізоляторі та установах області є керованою, загальна ситуація знаходиться під контролем керівництва управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області.

При цьому в ДПтС додали, що «у разі надходження заяв і скарг від засуджених і осіб, узятих під варту, щодо окремих питань комунально-побутового забезпечення, вони розглядаються адміністрацією установ в установленому порядку».

Як повідомлялося, раніше на сторінці Євромайдану в соціальній мережі Facebook з’явилось повідомлення, що в Лук’янівському СІЗО назріває бунт.

«Початок бунту в Лук’янівському СІЗО! Повно оперів з Центрального апарату Пенітенціарної служби. Майданівців розкидують по трійникам і закривають на додаткові замки. Намагаються використати старий сталінський метод натравлювання кримінальників на політичних! Але він не діє, бо 99% в’язнів підтримують революцію, сподіваючись, що після неї буде встановлено справедливе правосуддя. У відповідь мусора почали щемити всіх в’язнів. Наприклад, передачі обмежили до того, що не приймають навіть варені картоплю і буряк. Забирають у в’язнів при обшуках навіть те, що ніколи не чіпали. Декого б’ють нереально сильно! Тюрма на межі бунту, бо це тортури!», - наголошується в повідомленні.