ВССУ підтвердив попередній вирок щодо судді, який інсценував напад на себе

Згідно із зазначеним рішенням апеляційного суду Володимира Люлька засуджено за ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 70 КК України до 3 років позбавлення волі.

Як встановив суд, Люлько, обіймаючи посаду голови Тульчинського районного суду Вінницької області, 17 жовтня 2008 року звернувся до прокуратури Тульчинського району з завідомо неправдивим повідомленням про вчинення щодо нього злочину.

16 жовтня 2008 року у приміщенні канцелярії Тульчинського районного суду, де знаходилися справи, які перебували у провадженні судді Люлька, сталася пожежа. При цьому 17 жовтня 2008 року працівники Служби безпеки України мали проводити виїмку зазначених справ.

З метою уникнення підозри про здійснення ним підпалу приміщення суду Люлько 16 жовтня 2008 року інсценував напад на себе для створення штучних доказів здійснення невідомими особами замаху на його життя та подав заяву про це до прокуратури Тульчинського району.

Однак, зважаючи на обставини, які було встановлено під час перевірки вказаної заяви, 18 жовтня 2008 року Люлько написав явку з повинною та зізнався, що ініціював замах на своє життя для того, щоб зняти з себе підозру у підпалі суду, оскільки останнім часом у нього були неприємності на роботі.

26 січня 2009 року постановою слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області та згідно з наказом в.о. голови Тульчинського районного суду від 2 лютого 2009 року Люлька було відсторонено від посади судді Тульчинського районного суду Вінницької області. Тобто з цього часу Люлько судочинство не здійснює понад 5 років, однак впродовж цього періоду отримав заробітну платню на загальну суму 375 478 грн.

Крім того, 22 січня 2014 року вироком Летичівського районного суду Хмельницької області Люлька В.В. визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1, 2 ст. 366, частинами 1, 2 ст. 375, ст. 70 КК України, та засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 2 місяці з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки.